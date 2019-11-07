Названо словосочетание 2019 года
Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Press Association.
По информации агентства, эксперты Harper Collins впервые зафиксировали использование этого выражения в 2015 году, когда в Париже проходила Всемирная конференция по изменению климата. В нынешнем году это словосочетание использовали в 100 раз чаще, чем годом ранее.
Основной причиной стала набравшая популярность в мире акция Global Climate Strike, лицом которой стала 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. В 2018 году она начала школьную забастовку за борьбу с изменением климата, проводя каждую пятницу одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран, а наибольший размах акция приобрела в этом году. Так, лишь в Италии в конце сентября в экологических протестах приняли участие порядка 1 млн человек - в основном школьники и студенты.
В словарь также было добавлено понятие rewilding ("ревайлдинг" или в дословном переводе "повторное одичивание"). Эта концепция по охране природы основывается на восстановлении экосистем через поэтапное возвращение крупных животных в те места, где ранее они были полностью истреблены человеком. Помимо этого, в официальное печатное издание словаря Collins Dictionary теперь войдут такие слова, как influencer ("инфлюенсер", человек, мнение которого имеет значение для определенной аудитории), hopepunk ("хоуп-панк" - телевизионный жанр, нацеленный на создание оптимизма и позитивной повестки), deepfake ("дипфейк" - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте), non-binary ("небинарный" - относящийся к людям с нейтральным гендером, которые предпочитают не идентифицировать себя ни как мужчина, ни как женщина).
В 2018 году словом года исследователи Harper Collins назвали выражение single-use ("одноразовое использование"), а в 2017 году - "фейковые новости" (fake news), что определяется как "ложная, часто сенсационная информация, распространяемая под видом новостного сообщения". В 2016 году, когда в Соединенном Королевстве состоялся референдум о "разводе" с ЕС, самой популярной ожидаемо стала языковая конструкция Brexit, означающая "выход Великобритании из Евросоюза".
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