В сети появился ранее неизвестный портрет принцессы Дианы

В Великобритании обнародовали редкую фотографию британской принцессы Дианы. Фото опубликовано в официальном Instagram historicroyalpalaces, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Портрет покойной принцессы Уэльской теперь представлен на новой выставке под названием "Жизнь через королевский объектив" в лондонском Кенсингтонском дворце. На черно-белом фото изображена 27-летняя Диана, одетая в атласное платье с открытыми плечами.

Снимок был сделан в 1988 году фотографом Дэвидом Бэйли, который сделал портреты многих известных людей, в том числе Энди Уорхола, Твигги и The Beatles. Фотограф был выбран Дианой за любовь к высококонтрастному освещению и минимализму.

Фото: Yui Mok/PA Images/Getty Images