Телескоп "Хаббл" прислал фото уникальной галактики

Галактика-медуза JW39 запечатлена на новом снимке, полученном космическим телескопом НАСА/ЕКА "Хаббл". Эта галактика находится на расстоянии более 900 миллионов световых лет от нас в созвездии Волос Вероники, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.



Несмотря на безмятежный вид этой галактики-медузы, она дрейфует в чрезвычайно враждебной среде: скоплении галактик. По сравнению со своими более изолированными собратьями галактики в скоплениях часто искажаются гравитационным притяжением более крупных соседей, которое может придавать галактикам самые разнообразные формы.



Пространство между галактиками в скоплении называется внутрикластерной средой. Оно пронизано обжигающе горячей плазмой. Хотя эта плазма чрезвычайно разрежена, галактики, движущиеся сквозь нее, ощущают ее почти как пловцы, борющиеся против течения, и это взаимодействие может лишить галактики их звездообразующего газа.



Взаимодействие с внутрикластерной средой привело к возникновению усиков у этой галактики-медузы. Когда JW39 двигалась через скопление, давление внутрикластерной среды уносило газ и пыль, образуя длинные ленты звездообразования, которые теперь тянутся от диска галактики.



Астрономы детально изучили эти тянущиеся усики, поскольку они представляют собой особенно экстремальную среду для звездообразования. Удивительно, но ученые обнаружили, что звездообразование в щупальцах галактик-медуз заметно не отличалось от звездообразования в диске галактики.

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