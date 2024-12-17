Ученые нашли новый способ заглянуть в око действующего тайфуна

Японские ученые из Нагойского университета сконструировали компактный одноразовый зонд для изучения тайфунов и наблюдений за ними.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Online Letters on the Atmosphere (SOLA).

Чтобы предсказать, усилится ли тайфун и куда он переместится, важно знать, как меняются температура, ветер и влажность. В Японии для наблюдения за верхними слоями атмосферы обычно используются бортовые приборы, называемые радиозондами. Радиозонды обычно запускаются с аэростатов, однако сильные ветры и дожди, связанные с тайфунами, затрудняют этот процесс.

Специалисты назвали свою разработку iMDS-17. Устройство весит всего 130 граммов и изготовлено из биоразлагаемых материалов. За счет стабилизаторов легкого корпуса прибор можно сбрасывать с самолета без парашюта.

В ходе испытаний весной 2024 года исследователи одновременно запустили сбрасываемый зонд и обычный радиозонд с одного воздушного шара.

Результаты тестов показали высокую эффективность сбрасываемого зонда для наблюдений за температурой и ветром. Однако новый прибор менее точно оценивал влажность по сравнению с уже проверенной технологией.

Команда также проверила iMDS-17 в октябре 2024 года во время прохождения тайфуна Барджат, сбросив в центр шторма 50 устройств. Данные показали более точные измерения влажности воздуха по сравнению с предыдущими испытаниями.