Определен истинный возраст колец Сатурна

Группа ученых из Японии поставила под сомнение общепринятую теорию о том, что кольца Сатурна гораздо моложе самой планеты. В новом исследовании было установлено, что на самом деле они могут быть в 10 раз старше.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Общепринятая теория гласит, что ледяные мерцающие кольца Сатурна появились максимум 400 млн лет назад, тогда как сама планета образовалась примерно 4.5 млрд лет назад.

Однако в новой работе японские астрономы утверждают, что возраст колец Сатурна был определен неправильно. По их мнению, возраст колец может быть сопоставим с возрастом самой планеты. Это означает, что они не просто старше, чем кажутся, а, возможно, столь же старые, как и Сатурн.

Долгое время считалось, что возраст колец Сатурна составляет от 100 млн до 400 млн лет. Определен он был на основе данных, которые добыл космический аппарат "Кассини". Он успел сблизиться с Сатурном до момента своей гибели в 2017 году и сделал детальные снимки колец.

Ученых поразило то, что кольца являются "чистыми". Поэтому и был сделан вывод о том, что они молоды. Новое же исследование предполагает, что секрет чистоты колец заключается вовсе не в их молодости, а в том, что они устойчивы к грязи.

Популярная теория гласит, что кольца Сатурна с течением времени должны были потемнеть из-за постоянных столкновений с различными космическими объектами, в том числе с космическим мусором. Но на снимках "Кассини" подобных потемнений обнаружено не было. Это и позволило сделать вывод о том, что кольца сформировались намного позже планеты.

В новом исследовании ученые провели компьютерное моделирование. Оно показало, что микрометеориты после столкновения с кольцами полностью испаряются, не оставляя после себя ни малейшего следа. Таким образом, кольца Сатурна остаются чистыми, бросая вызов теории о своей молодости.

По новым оценкам, возраст колец может варьироваться в широком диапазоне - от 2.25 млрд до 4.5 млрд лет. В пользу своей теории авторы работы приводят довод о том, что Солнечная система на ранней стадии своего формирования была хаотичной. В ней присутствовало много строительного материала, часть которого могла послужить блоками для формирования колец Сатурна.