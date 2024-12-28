https://news.day.az/unusual/1719338.html Существует ли "бункер Судного дня"? - Цукерберг ответил на вопрос - ФОТО Марк Цукерберг опроверг слухи о существовании "бункера Судного дня" на Гавайях, назвав его всего лишь "маленьким убежищем" Как передает Day.Az, репортер Bloomberg Эмили Чанг спросила Цукерберга: "У вас там есть бункер; вы знаете что-то, чего не знаем мы?"
Существует ли "бункер Судного дня"? - Цукерберг ответил на вопрос - ФОТО
Марк Цукерберг опроверг слухи о существовании "бункера Судного дня" на Гавайях, назвав его всего лишь "маленьким убежищем"
Как передает Day.Az, репортер Bloomberg Эмили Чанг спросила Цукерберга: "У вас там есть бункер; вы знаете что-то, чего не знаем мы?"
В ответ он заявил, что его ранчо на самом деле "подвал" и его "превратили в сенсацию, будто это какой-то бункер Судного дня, что совершенно не соответствует действительности".
На картинке - план того самого "подвала" Цукерберга.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре