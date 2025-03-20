В США впервые в сезоне запечатлели маму-кита с детенышем

В заливе Кейп-Код (США) впервые в этом сезоне была замечена пара североатлантических китов - мать и детеныш. Об этом сообщает Центр изучения прибрежных экосистем (CCS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Североатлантические киты зимуют у побережья юго-восточных районов США, где проходят роды, а весной возвращаются на север к местам кормления у побережья Новой Англии и Канады. Залив Кейп-Код ежегодно становится одним из крупнейших мест кормления для этих исчезающих животных.

"Первое появление мамы-кита с детенышем в заливе Кейп-Код каждый сезон всегда вызывает радость и дает надежду на восстановление популяции", - отметил Дэниел Палачиос, директор программы Центра по экологии китов.

Пара была замечена в минувший вторник примерно в пяти милях к западу от Грейт-Айленда в Веллфлите. По словам исследователя Райана Шосберга, команда центра завершала напряженный день наблюдений с воздуха, когда заметила китов:

"Когда мы подошли, чтобы сфотографировать их, нам нужно было действовать быстро из-за усиливающегося ветра. Мы были удивлены, когда на поверхность всплыло небольшое животное - и поняли, что это наш первый детеныш в этом сезоне!"

Мать кита опознали - это 31-летняя Наусет, которая впервые была замечена с этим новорожденным детенышем у побережья Джорджии 1 декабря 2024 года. Это ее пятый детеныш, причем двое из них уже погибли или считаются погибшими.

Популяция североатлантических китов сейчас составляет около 372 особей. В этом году в заливе уже замечены 80 особей, что вселяет надежду в ученых. Для сравнения, в 2024 году первое появление матери и детеныша произошло только 7 апреля, а общая численность китов тогда была менее 360 особей.

"Долгосрочное выживание вида зависит от этих детенышей, поэтому защита залива Кейп-Код как ключевого места кормления и выкармливания крайне важна", - подчеркнул Палачиос.

Центр также напомнил, что одним из самых серьезных рисков для североатлантических китов остаются столкновения с судами. В прибрежных водах Массачусетса и в заливе Кейп-Код действует ограничение скорости для судов - не более 10 узлов. Кроме того, людям запрещено приближаться к китам ближе чем на 500 метров без специального федерального разрешения.