В США создали калькулятор для пересчета кошачьих лет в человеческие

Американский производитель кормов для домашних животных Purina представил таблицу, позволяющую владельцам кошек переводить возраст своих питомцев в человеческий эквивалент. Специалисты компании разработали простую схему, основанную на несложных расчетах, для определения "человеческого" возраста кошки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно представленной методике, первый год жизни кошки соответствует 15 человеческим годам. Второй год добавляет еще 9 лет, таким образом, к двум годам кошка "вырастает" до 24 человеческих лет. Начиная с третьего года жизни каждый год кошки соответствует примерно четырем человеческим годам. Например, шестилетний питомец, по новым подсчетам, будет соответствовать 41-летнему человеку.

"Кошки стареют очень быстро в первые два года жизни, после чего процесс замедляется и становится более постепенным. Способ определения возраста кошки основан на ее физических и поведенческих изменениях. Затем эти стадии сопоставляются с жизненным циклом человека", - заявили в компании.

В Purina подчеркивают, что понимание "человеческого" возраста кошки помогает владельцам лучше осознавать потребности животного по мере его старения. Представители компании отмечают, что предложенный метод не является научно точным и служит скорее для "общего понимания относительности" возраста.