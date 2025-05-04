Ученые рассказали, что происходит с землями после ухода людей

После схода наводнений и природных катастроф в Новой Зеландии и других странах мира все чаще звучат разговоры о "плановом отступлении" - переселении людей из небезопасных территорий. Международная команда ученых проанализировала, что происходит с оставленными землями после ухода людей. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые изучили 161 международный пример планового отступления, вызванного различными угрозами - от повышения уровня моря и эрозии побережья до землетрясений и оползней. Их интересовало, как меняется назначение земель после завершения переселения.

Одним из главных выводов стало то, что многие территории после переселения превращаются в природные и рекреационные зоны. Частная собственность часто переходит в общественную, а на месте бывших жилых домов появляются парки, заповедники, водоотводные системы и охраняемые экосистемы.

Так, проект Twin Streams в пригороде Окленда превратил жилые районы в дренажные резервы, обеспечив безопасный проход рек во время паводков. В других местах, например в Матата (залив Пленти), на ранее жилой территории теперь разрешены только кратковременные и низкорисковые виды деятельности из-за угрозы оползней.

Ученые подчеркивают, что не всегда отступление означает полный отказ от территории. В некоторых случаях жители продолжают использовать земли для сельского хозяйства, рыбалки или культурных практик. Например, жители фиджийской деревни Вунидогоа переселились, но продолжают возвращаться на родину для традиционных занятий.

Авторы исследования подчеркивают, что плановое отступление - это возможность переформатировать ландшафт, создав новую систему ценностей и устойчивости. По их мнению, важно заранее продумывать будущее таких территорий, учитывая как риски, так и потенциальные новые функции.

В Новой Зеландии, как и во многих других странах, такие процессы уже идут. В частности, сообщества в Кумеу, Уэстпорте и Данидине рассматривают возможность переселения. Ученые считают, что при грамотном планировании переселение может стать шансом на устойчивое сосуществование с природой.