Найдены удивительные сходства между Землей и Марсом

Несмотря на радикальные различия в климате и атмосфере, Марс может быть больше похож на Землю, чем предполагалось. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Рочестера. Исследование опубликовано в научном журнале Icarus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда проанализировала спутниковые снимки девяти марсианских кратеров и сравнили их с земными ландшафтами в Арктике и Скалистых горах. Оказалось, что волнообразные узоры на Марсе почти идентичны земным солифлюкционным долям - формам рельефа, которые возникают при циклах замерзания и оттаивания грунта.

"Эти узоры напоминают медленно стекающую краску - они формируются под действием одних и тех же физических законов, но в разных планетарных условиях", - объяснила соавтор работы Рейчел Глейд.

Ключевое отличие оказалось в масштабе. Марсианские структуры в 2,6 раза выше земных, что точно соответствует расчетам с учетом слабой гравитации Красной планеты и свойств местного грунта.

На Земле такие доли образуются, когда лед разрыхляет почву, заставляя её сползать вниз. На Марсе, вероятно, происходили аналогичные процессы, но с участием сублимации льда (перехода сразу в пар без жидкой фазы).

Открытие подтверждает, что в прошлом Марс переживал циклы замерзания и оттаивания, схожие с земными. Это важно для поиска следов жизни: подобные условия могли создавать среды, пригодные для микроорганизмов.

Исследователи планируют уточнить, когда именно сформировались эти структуры - в относительно недавнем прошлом или миллиарды лет назад. Это позволит точнее определить периоды, когда Марс был наиболее "дружелюбен" к жизни.