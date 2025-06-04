Астрономы открыли две новые экзопланеты у солнцеподобной звезды

Международная группа астрономов сообщила об открытии двух экзопланет, вращающихся вокруг звезды HD 35843 в 260 световых годах от Земли. Находку сделали с помощью космического телескопа TESS и подтверждена наземными наблюдениями. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Центральная звезда системы представляет собой желтый карлик, похожий на Солнце, но с пониженным содержанием металлов. Ее возраст оценивается в 2,5 млрд лет - почти вдвое меньше возраста нашего светила.

Первая планета, HD 35843 b, классифицирована как суперземля. Она в 5,8 раза массивнее нашей планеты и совершает полный оборот вокруг звезды всего за 9,9 дня. Вторая планета, HD 35843 c, представляет особый интерес для ученых. Она в 2,5 раза крупнее и в 11,3 раза массивнее Земли, совершая оборот за 46,7 дня.

"Это один из самых холодных миров, обнаруженных TESS, с равновесной температурой около 206°C", - отметила руководитель исследования Кэтрин Хессе из Массачусетского технологического института в США.

Ученые пока не могут точно определить природу HD 35843 c. Возможные варианты включают водный мир с глобальным океаном, каменистую планету с плотной атмосферой либо промежуточный класс между суперземлями и нептунами.