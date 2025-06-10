Найдены древнейшие следы цунами в янтарных залежах

Японские ученые из Университета Тюо и других институтов нашли свидетельства древнейших известных цунами на Земле в янтарных отложениях возрастом 115 млн лет. Окаменевшую смолу деревьев мелового периода обнаружили на острове Хоккайдо. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ кремниевых отложений из карьера Симонакагава показал необычные деформации в структуре янтаря.

Исследователи под руководством Аи Кубота выявили характерные "пламенные структуры", которые образуются, когда мягкая смола подвергается резкому механическому воздействию перед полным затвердеванием.

Эти находки указывают на масштабное событие, когда огромное количество древесной смолы было одномоментно смыто с суши в открытый океан. Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной стали мощные цунами, обрушившиеся на побережье между 116 и 114 млн лет назад.

"Эти находки особенно ценны, поскольку следы древних цунами крайне сложно идентифицировать", - отметили авторы исследования.

Они предполагают, что аналогичный подход может быть применен для изучения других масштабных природных катастроф далекого прошлого.