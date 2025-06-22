В Австралии нашли древнейшее высокогорное поселение ледникового периода

Австралийские археологи из Университета Сиднея нашли в Голубых горах на востоке страны нашли свидетельства древнейшего высокогорного поселения эпохи последнего ледникового периода. Открытие переворачивает представления о жизни древних аборигенов в экстремальных условиях.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Команда изучила Дарганский приют - скальное убежище на высоте 1073 метров над уровнем моря, которое служило важным пунктом остановки для древних жителей Австралии 22 тыс. лет назад. Несмотря на суровый климат с сезонными заморозками, это место неоднократно посещалось людьми на протяжении тысячелетий.

Раскопки выявили 693 каменных артефакта, включая инструменты возрастом более 16 тыс. лет, а также древние наскальные рисунки - детские ладошки и изображения предплечий. Особый интерес представляют находки, свидетельствующие о дальних связях: некоторые материалы происходят из пещер Дженолан (50 км) и долины Хантер (150 км).

Радиоуглеродный анализ древесного угля показал, что приют активно использовался в период 22-19 тыс. лет назад. Среди уникальных находок - шлифовальная плита (13 тыс. лет) и базальтовая наковальня для обработки орехов (8,8 тыс. лет).