Ученые показали простую зрительную иллюзию, которая «блокирует» умение считать

Исследователи из США обнаружили, что как дети, так и взрослые подвержены визуальной иллюзии, из-за которой количество соединенных точек кажется меньше, чем есть на самом деле. Работа опубликована в журнале Developmental Science (DevScience), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эффект получил название "иллюзия связности" и проявляется уже в пятилетнем возрасте, усиливаясь к взрослым годам. Более того, как показали эксперименты, именно люди с наиболее точным "зрительным числовым чувством" оказываются наиболее уязвимы перед искажением.

"Мы привыкли думать о математике как о вершине интеллекта взрослого человека. Но исследования показывают, что даже младенцы обладают базовым чувством числа. Они способны различать два множества точек, если они достаточно сильно отличаются, и удивляются, если количество совпадает", - пояснил автор работы Сэм Кларк, доцент Университета Южной Калифорнии.

Чтобы проверить, как работает восприятие чисел, ученые показали 43 детям (от 5 до 12 лет) и 57 взрослым наборы синих точек. В одних случаях они были разрозненными, в других - соединялись линиями, образуя "гантели". Участников просили определить, в каком наборе точек больше, игнорируя линии.

Результат оказался однозначным: даже если число точек совпадало, подключение линий заставляло участников воспринимать их как меньшее множество. У детей разница составляла в среднем 3,4%, у взрослых - почти 7%.

"Наш эксперимент показал: зрительная система автоматически решает, как разграничивать объекты. Соединенные точки воспринимаются как единое целое, поэтому их количество занижается", - отметил Кларк.

Авторы считают, что иллюзия демонстрирует особенности работы врожденного "числового чувства". Система оптимизирована для того, чтобы считывать объекты как отдельные единицы, и именно поэтому при определенных условиях восприятие искажается.

Ученые планируют выяснить, может ли тренировка снизить подверженность иллюзии и проявляется ли она у младенцев, которые еще не умеют считать.