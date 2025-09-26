https://news.day.az/unusual/1783456.html В Канаде открылся центр похудения для кошек - ВИДЕО В Канаде открыли центр похудания для котов, где в программу снижения веса входит, в том числе и плавание. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Канаде открылся центр похудения для кошек - ВИДЕО
В Канаде открыли центр похудания для котов, где в программу снижения веса входит, в том числе и плавание.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре