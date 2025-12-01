В Японии обнаружена одна из древнейших реликвий

Новое археологическое открытие поразило ученых: на дне озера Бива в Японии найден практически целый керамический сосуд, возраст которого превышает 10 тыс. лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, эта необычная находка, которая стала одним из древнейших известных керамических артефактов в мире. Ученые предполагали, что место, где был найден сосуд, хранит тайны древнего прошлого Японии. Как отметило издание Indiandefencereview, это открытие расширяет границы исторических знаний о стране.

Почти идеально сохранившийся керамический сосуд из озера Бива - это древний артефакт высотой 25 см, предположительно изготовленный ранними обществами периода Дземон. Сосуд предлагает редкую и бесценную возможность заглянуть в доисторическую Японию.

"Поразительная для его возраста сохранность подчеркивает уникальные условия под поверхностью озера, которые позволили ему оставаться нетронутым более 10 тыс. лет", - написало издание.

Отмечается, что керамика была найдена в подводных руинах Цудзураодзаки, месте, которое находится в центре внимания археологов с 1920-х годов. Благодаря последним достижениям в области технологий, группа ученых смогла исследовать глубины, которые когда-то считались недостижимыми.

Открытие может кардинально изменить научное понимание японских древних культур, поскольку сосуд позволяет критически взглянуть на ранние этапы развития керамического мастерства в период Дземон.

Сосуд связан с одной из древнейших гончарных традиций в мире - периодом Дземон, которому примерно 10 тыс. лет. Керамика Дземон представляет собой один из самых ранних экспериментов с обжиганием глины в истории человечества. Предполагается, что этот предмет принадлежит либо к стилю Дзингудзи, либо к традиции верхнего слоя Конами, которые известны своим уникальным дизайном и переходом от чисто утилитарных предметов к культурно значимым.

Эти ранние формы керамики отражают важный сдвиг в доисторической Японии, где функциональные инструменты все чаще наделялись символической и эстетической ценностью. Этот сосуд, демонстрирующий связь с этими стилями, служит важным свидетельством растущей сложности ранних японских обществ.

Что действительно отличает эту находку, так это ее удивительная сохранность. В то время как артефакты, найденные на суше, часто фрагментированы или выветрились за столетия, подводные находки, подобные этой, выигрывают от защитной среды озера.

Накопление осадка на участке Цудзураодзаки минимально, а стабильные геологические условия озера позволили сохранить артефакт в целости и сохранности.

Уникальное географическое положение озера Бива играет решающую роль в сохранении артефактов. Долинообразное углубление озера и продолжающиеся тектонические движения вокруг него позволили артефактам оставаться на месте на протяжении тысяч лет.