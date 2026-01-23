Раскрыто лучшее место жительства для здоровья сердца и сосудов

Жизнь в районах с большим количеством деревьев связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты масштабного исследования в журнале Environmental Epidemiology (EE). При этом другие виды городской зелени - прежде всего газоны и кустарники - не только не показали защитного эффекта, но оказались связаны с повышенным риском заболеваний сердца.

Исследование охватило почти два десятилетия наблюдений и объединило медицинские данные с анализом городской среды. С помощью алгоритмов машинного обучения ученые обработали более 350 миллионов изображений улиц, чтобы оценить, сколько деревьев, травы и других зеленых элементов окружает жилье участников. Затем эти показатели сопоставили с данными о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что более высокая доля деревьев рядом с домом ассоциируется со снижением риска примерно на 4 процента, тогда как преобладание газонов - с его увеличением примерно на 6 процентов.

Авторы отмечают, что разница может быть связана с экологическими функциями разных типов зелени. Деревья эффективнее охлаждают городской воздух, снижают уровень шума и фильтруют загрязнения, включая мелкие частицы и выхлопные газы. Газоны же нередко требуют регулярного кошения и применения пестицидов, что может ухудшать качество воздуха и нивелировать потенциальную пользу от "озеленения".

По мнению исследователей, результаты показывают, что для здоровья сердца важно не просто наличие зеленых зон, а их структура. Городская политика, ориентированная на сохранение зрелых деревьев, может дать больший профилактический эффект, чем формальное увеличение площади зеленых насаждений за счет газонов.