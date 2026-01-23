Женщина элегантно отомстила постоянно забывавшей ее имя коллеге

Пользовательница Reddit с ником TrinitySignal пожаловалась на свою коллегу, которая постоянно забывала ее имя, хотя женщины работали бок о бок больше года. Автор отметила, что придумала элегантный способ мести знакомой, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению женщины, другая сотрудница забывала ее имя намеренно. "Это происходило только на совещаниях, когда за мной наблюдали другие, и всегда сразу после того, как я что-нибудь произносила. Если я высказывала идею, она повторяла ее, а потом называла меня "милой" или "девчонкой", как будто мы на бранче, а не на работе. Каждый раз, когда это происходило, я чувствовала себя ничтожной", - призналась автор.

Личные просьбы перестать так делать не возымели эффекта, а последней каплей стало совещание, к которому коллега автора готовилась особенно усиленно, поскольку на нем присутствовали руководители компании, а сама она в будущем планировала попросить о повышении. TrinitySignal поначалу не планировала мстить знакомой, однако после сделанного автором доклада, та снова спросила, как ее зовут.

"Я улыбнулась в ответ и спокойно сказала: "Так же, как и в предыдущие 20 раз. Я удивлена, что ты помнишь имена всех мужчин в этой комнате, но не помнишь моего". В комнате воцарилась мертвая тишина. Ее улыбка застыла на лице. Директор посмотрел на нее с бесстрастным выражением и сказал: "Да, это выглядит не очень хорошо". Она начала запинаться, говоря о своих проблемах и перегруженности, но все все поняли. После этого она почти ничего не сказала", - написала автор.

После совещания коллега прижала автора к кофе-машине и прошипела, что та ее опозорила. Женщина ответила: "Вот и славно. Теперь прекращай это". С тех пор ее имя больше не забывали.