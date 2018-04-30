Бразильский сёрфер стал рекордсменом мира, покорив 24-метровую волну - ВИДЕО

Профессиональный сёрфингист из Бразилии Родриго Кокса поставил новый рекорд, покорив волну высотой 24,38 метра, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Результат бразильца, достигнутый им ещё 8 октября 2017 года на соревнованиях в Португалии, был зафиксирован судьями Мировой лиги сёрфинга (WSL) во время церемонии Big Wave Awards.

Родриго Кокса стал победителем в номинации "Самая большая волна".

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