В День Победы прошел традиционный праздничный салют - ВИДЕО

10 мая 2018 14:04

Салют в Москве давали сразу на 33-х площадках, их разместили так, чтобы увидеть фейерверк можно было из любой точки города. Всего было дано больше 80-ти тысяч залпов, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

В Петербурге увидеть праздничный салют можно было не только на набережных, но и с воды. В акватории Невы скопилось множество прогулочных катеров и пароходов. Фейерверк в Северной столице был скромнее, всего 30 залпов, дали его из орудий Михайловской артиллерийской академии. Но зато каждый выстрел был именным: в честь городов-героев, защитников Ленинграда, Верховного главнокомандующего и, конечно же, в честь ветеранов.

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В День Победы прошел традиционный праздничный салют

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