Скончался известный грузинский актер и режиссер

Актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе умер в возрасте 83 лет. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил киновед Вячеслав Шмыров, передает Day.Az.

"Баадур Цуладзе скончался", - сказал он, не уточнив обстоятельства смерти артиста.

Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. После окончания в 1961 году режиссерского факультета ВГИКа (Цуладзе - ученик Довженко и Чиаурели) он стал режиссером и актером киностудии "Грузия-фильм".

Артист снялся в таких фильмах, как "Приключения Буратино", "Листопад", "Будьте моим мужем". Всего он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером 10 кинолент.