Очередная неспокойноя ночь в Грузии: акция протеста у парламента приостановлена на неделю

Организаторы "клубной акции" у парламента Грузии объявили о приостановке митингов на неделю, до следующей субботы - они дают время МВД выполнить требования, заявил лидер "Движения белого шума" Бека Цикаришвили.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

Молодежная акция у парламента Грузии началась в субботу, в знак протеста против силовых действий полиции при проведении спецоперации в ночных клубах столицы для ареста наркоторговцев. Глава МВД Грузии в воскресенье вечером принес публичные извинения посетителям ночных клубов, которые сочли себя оскорбленными в результате действий полиции и пообещал во всем разобраться.

"Мы берем срок неделю, чтобы наблюдать за рабочим процессом. Мы анонсируем на субботу большую акцию. Мы посмотрим, насколько реалистичными будут обещания, и будем вести себя соответственно", - сказал Цикаришвили.

В данный момент ситуация на проспекте Руставели остается напряженной. Участники "клубной акции" постепенно начинают расходиться, но они по прежнему окружены двумя контракциями - требующими их разгона представителями "Молодого национального альянса Грузии" и группы "Национальное единство Грузии". Спецназ и водометы по-прежнему сосредоточены в эпицентре событий.

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