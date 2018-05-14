Тбилиси захлестнет новая волна акций протеста - ПОДРОБНОСТИ

Националистические силы Грузии анонсировали в Тбилиси перед зданием парламента серию акций протеста, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

В выходные на проспекте Руставели проходил митинг молодежной "клубной акции", где собравшиеся выражали протест в связи с жесткими действиями полиции по время спецоперации в ночных клубах столицы. Участники молодежной акции разошлись после переговоров с главой МВД, и освободившееся места сразу же начали занимать их идеологические противники, считающие, что завсегдатаи ночных клубов изменяют традиционным грузинским ценностям.

"Это протест населения, которые пришли и сказали свое мужественное слово. Это грузины, которые сказали свое грузинское слово", - заявил лидер "Грузинского марша" Сандро Брегадзе, говоря о целях будущей акции.

Он анонсировал шествие в понедельник в центре города и сообщил, что акции будут продолжаться по 17 мая включительно, когда отмечается День святости семьи и Патриархия собирается провести шествие.

"17 мая и в любой другой день никто не проведет здесь гей-парад", - сказал Брегадзе.

В данный момент ситуация у парламента спокойная. У парламента понемногу размещаются участники анонсированных будущих акций, полиция контролирует ситуацию.

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