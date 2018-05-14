Президент Грузии раскритиковал действия полицейских

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили ответил на вопрос журналистов, почему он не делал заявлений в связи с протестами в Тбилиси, отметив, что наблюдал за акцией в круглосуточном режиме, а его представители постоянно находились там.

В выходные на проспекте Руставели проходила т. н. "клубная акции", где собравшиеся выражали протест в связи с жесткими действиями полиции во время спецоперации в ночных клубах столицы.

"Во-первых, я не молчу. С первых минут начала акции мои представители фактически в круглосуточном режиме следили за акцией. Находились реально в том эпицентре, где проходила акция. Вы видели не одного сотрудника администрации, который находился там и ясно подчеркивал, что главная цель не допустить обострения ситуации и эскалации", - заявил Маргвелашвили, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

Параллельно "клубной акции" накануне на проспекте Руставели собрались и представители "Молодого национального альянса Грузии" и неонацистской группы "Национальное единство Грузии", которые выступили против смягчения наркополитики и требовали разогнать "тусовщиков" с проспекта Руставели.

Президент Грузии отметил, что накануне удалось избежать опасного "гражданского противостояния".

"Я неоднократно подчеркивал, что наркополитика должна быть намного либеральнее. Это одно. Второе - бороться с наркотиками нужно не от дилера к потребителю, а от дилера к поставщику и выше. В течение этих дней мы видели полный крах как политических, так и административных действий и целый ряд ошибок, которые начались вот этим рейдом или спецоперацией", - подчеркнул Маргвелашвили.

Участники молодежной акции разошлись после переговоров с главой МВД Георгием Гахария, который извинился перед митингующими. Освободившиеся места сразу же начали занимать идеологические противники "тусовщиков", считающие, что завсегдатаи ночных клубов изменяют традиционным грузинским ценностям.

Все это время ситуацию в центре Тбилиси контролировали полицейские, которые не допустили столкновений представителей двух "фронтов".

В настоящее время ситуация у здания парламента спокойная. Организаторы "клубной акции" приостановили акции на неделю, однако их противники намерены продолжить протесты. Вечером в понедельник сторонники движения "Объединение национальных сил" соберутся у здания Тбилисской филармонии и устроят шествие в сторону парламента страны.

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