Каскадеры подожгли себя ради зрелищного и жутковатого рекорда - ВИДЕО
Отважные каскадёры решили побить зрелищный мировой рекорд и подожгли сами себя, чтобы потом пройтись перед изумлёнными зрителями, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Мероприятие, в котором приняли участие 32 пылающих человека, состоялось в Кейптауне (ЮАР). Несмотря на то, что все каскадёры являются настоящими профессионалами, всё было тщательно продумано, ведь безопасность была превыше всего. Огнеупорные костюмы и специальный гель были тщательно протестированы, а кроме того, за каждым из участников шёл человек с огнетушителем, так что через некоторое время огонь на всех благополучно погасили.
В 2013 году в США был установлен подобный рекорд, но в тот раз в нём принимал участие 21 человек. Таким образом, на сей раз 32 каскадёра сумели побить этот рекорд и внести свои имена в Книгу рекордов Гиннеса.
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