Редчайший черный дельфин умер, проглотив 80 пластиковых пакетов
3 июня 2018 15:40 291
На юге Таиланда погиб черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов. Его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на segodnya.ua.
"Пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле и не позволяли ему глотать и переваривать пищу", - отмечается в сообщении местных властей.
Экологи попытались поддерживать животное на плаву с помощью лодок и установили над ним тент для защиты от палящих лучей солнца.
Дельфина пытались спасти в течение нескольких дней, но в пятницу днем он умер.
Биолог-океанограф Тон Тамронгнавасават объяснил журналистам, что из-за проглоченных пакетов дельфин не мог выжить, поскольку уже не был способен есть.
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