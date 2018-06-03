Редчайший черный дельфин умер, проглотив 80 пластиковых пакетов

На юге Таиланда погиб черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов. Его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на segodnya.ua.

"Пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле и не позволяли ему глотать и переваривать пищу", - отмечается в сообщении местных властей.

Экологи попытались поддерживать животное на плаву с помощью лодок и установили над ним тент для защиты от палящих лучей солнца.

Дельфина пытались спасти в течение нескольких дней, но в пятницу днем он умер.

Биолог-океанограф Тон Тамронгнавасават объяснил журналистам, что из-за проглоченных пакетов дельфин не мог выжить, поскольку уже не был способен есть.