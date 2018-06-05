В Эфиопии отменили режим ЧП в стране

5 июня 2018 15:07

Нижняя палата парламента Эфиопии Совет народных представителей во вторник одобрил досрочное прекращение действия режима чрезвычайного положения в стране, решение вступает в силу немедленно. Об этом сообщает  РИА Новости со ссылкой на местное издание The Reporter, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что в середине февраля правительство Эфиопии объявило о введении режима чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев после того, как экс-премьер страны Хайлемариам Десалень подал в отставку.

Решение о прекращении ЧП было принято большинством голосов, при восьми воздержавшихся.

Спикер палаты представителей Муферият Кемиль (Muferiyat Kemil) также распорядился провести полномасштабное расследование предполагаемых нарушений прав человека в период, когда в стране действовал режим ЧП.

В начале апреля парламент Эфиопии утвердил на должность нового премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az