Жительница Петербурга в ходе погони обезвредила похитителя люков

В петербургском Сергиево (бывший Володарский) местная жительница стала свидетелем кражи крышки люка и устроила за вором погоню, сообщили "Росбалту" в пресс-службе "Водоканала", передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Злоумышленник погрузил крышку в автомобиль. Женщина села в свою машину и бросилась в погоню. Она догнала вора и прижала его к обочине. Выяснилось, что в его автомобиле находятся три крышки. Женщина заставила злоумышленника перегрузить их в ее машину и вызвала бригаду "Водоканала".

Храбрую петербурженку за поступок наградили.