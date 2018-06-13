Взбирающийся по небоскребу енот заставил переживать миллионы зрителей - ВИДЕО

Енот-альпинист, 12 июня забравшийся на небоскреб UBS Tower города Сент-Пол, штат Миннесота, стал звездой Twitter. Благодаря пользователям сети, устроившим реалити-шоу с его участием, за перемещением зверька от этажа к этажу наблюдали миллионы зрителей по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

За взбирающимся вверх по отвесной стене енотом "охотились" съемочные группы телеканалов и обычные пользователи, находящиеся в этот момент внутри здания. Некоторым удалось снять его совсем близко.

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