Крупнейшее озеро испарилось за два часа - ВИДЕО

Живописное озеро, известное также как Ка Вай Пеле, образовалось около 400 лет назад. В мифах Гавайцев именно его первым делом посещает бог вулканов Пеле, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Извержение вулкана Килауэа началось еще в первых числах мая. С тех пор идет масштабная эвакуация людей из близлежащих поселений. Но сейчас лава угрожает перекрыть последний наземный путь к спасению. И тогда с Большого острова уехать будет невозможно.

Стихия уничтожила около сотни зданий. Однако жители боятся не только раскаленной лавы, но и токсичных газов, которые накапливаются в воздухе.

Ранее потоки лавы вулкана Килауэа на Гавайях разлились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова. Из-за того, что лава попала в морскую воду, образовалось токсичное облако.

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