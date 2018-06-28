Эрдоган не будет продлевать режим ЧП в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели договорились не продлевать режим чрезвычайного положения в стране. Об этом в среду сообщила газета Daily Sabahсо ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, данной договоренности Эрдоган и Бахчели достигли в ходе встречи, которая состоялась в президентском дворце в Анкаре.

Чрезвычайное положение в Турции начало действовать 21 июля 2016 года сроком на три месяца после попытки путча, совершенной 15 июля. Этот режим с того времени стабильно продлевался парламентом, и нынешний трехмесячный период завершается 19 июля. Политические противники действующих властей резко критикуют их за сохранение условий ЧП в предвыборный агитационный период, поскольку такой режим вводит ряд ограничений на проведение мероприятий, а силовые ведомства имеют расширенные полномочия.

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