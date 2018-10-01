Последствия цунами в Индонезии попали на камеры - ВИДЕО

1 октября 2018 09:10

Последствия разрушительного цунами в Индонезии, унесшего жизнь более 800 человек попали на видео. Записи очевидцев опубликовала South China Morning Post.

Землетрясение, повлекшее за собой ценами, произошло на острове Сулавези. На записях с телефонов и видео, снятом с помощью беспилотника, видны разрушенные и затопленные здания и разложенные на земле трупы погибших в результате природного бедствия, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

29 сентября Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщало, что жертвами стихии стали 384 человека. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в пятницу, 28 сентября. После подземных толчков на остров обрушилась двухметровая волна. В результате землетрясения были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.

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Последствия цунами в Индонезии попали на камеры

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