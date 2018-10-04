Nestle и Coca-Cola проявляют интерес к производителю минеральной воды Borjomi

Структуры "Альфа-групп" Михаила Фридмана и Германа Хана ведут переговоры с Nestle о продаже ей IDS Borjomi International. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, договоренность о сделке почти достигнута, однако в переговорах также участвует Coca-Cola. В Nestle и Coca-Cola не стали комментировать газете данную информацию.

IDS Borjomi является одним из крупнейших производителей бутилированной воды в Евразии. Компания управляет 9 заводами в России, Украине и Грузии. Портфель брендов включает Borjomi и "Святой источник".

Источники "Коммерсанта" отмечают, что в последнее время IDS Borjomi чрезвычайно активно развивалась и усиливала свое присутствие на рынке, что могло быть связано как раз с предпродажной подготовкой. В частности, в марте 2017 года компания приобрела "Чистую воду" (площадки в Новосибирске, Екатеринбурге и Звенигороде) у владельца PNK Group Андрея Шаркова, чтобы усилить дистрибуцию брендов в Сибири и на Урале.

У Nestle и Coca-Cola есть стратегический интерес к рынкам бутилированной воды, где работает IDS Borjomi. Собеседники издания подчеркивают, что сделка позволит Nestle вернуть в свой портфель бренд "Святой источник", который был продан IDS Borjomi в 2009 году.

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