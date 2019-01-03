В Грузии подорожали продукты питания
3 января 2019 13:32 281
В прошлом месяце инфляция в Грузии составила 0,5%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики страны.
Годовая инфляция составила 1,5%.
В декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 2,3%, на хлеб и овес - 5,9%, овощи - 5,6%, молоко, сыр и яйца - 2,8%, рыбу - 2,4%, фрукты и виноград - 1,7%.
Что касается годовой инфляции, цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,7%, алкогольные напитки и табак - 4,9%, коммунальные расходы - 3,1%, здравоохранение - 2,9%, транспортные расходы - 1,7%.
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