В Грузии растет число жертв "свиного гриппа", заражены еще более 150 человек

7 января 2019 16:10

В грузинском городе Поти от вируса H1N1 ("свиной грипп") скончалась женщина, которой было около 40 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, пациентку поместили в больницу города Поти с диагнозом острая респираторная инфекция, пневмония и дыхательная недостаточность. 

Несмотря на лечение женщины в медицинском учреждении, ее состояние ухудшилось и вчера она скончалась. 

На данный момент в больнице города Поти с симптомами острых респираторных инфекций лечатся 11 человек. 

Отметим, что до этого от "свиного гриппа" в соседней стране скончались 8 человек. 

Как сообщил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, в Грузии лабораторно подтверждено 158 случаев заражения вирусом H1N1 ("свиной грипп"). 

В связи с широким распространением в соседней стране гриппа, на прошлой неделе в больнице города Рустави, а сегодня в Медицинском центре Мцхета объявлен карантин. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az