В Грузии растет число жертв "свиного гриппа", заражены еще более 150 человек

В грузинском городе Поти от вируса H1N1 ("свиной грипп") скончалась женщина, которой было около 40 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, пациентку поместили в больницу города Поти с диагнозом острая респираторная инфекция, пневмония и дыхательная недостаточность.

Несмотря на лечение женщины в медицинском учреждении, ее состояние ухудшилось и вчера она скончалась.

На данный момент в больнице города Поти с симптомами острых респираторных инфекций лечатся 11 человек.

Отметим, что до этого от "свиного гриппа" в соседней стране скончались 8 человек.

Как сообщил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, в Грузии лабораторно подтверждено 158 случаев заражения вирусом H1N1 ("свиной грипп").

В связи с широким распространением в соседней стране гриппа, на прошлой неделе в больнице города Рустави, а сегодня в Медицинском центре Мцхета объявлен карантин.

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