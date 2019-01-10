В Грузии спасли попавшего под лавину российского туриста

10 января 2019 20:05

В Грузии спасли российского туриста, который попал под лавину в горах на западе республики. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Sputnik Грузия.

Как пояснили местные власти, группа российских туристов самовольно сошла с горнолыжной трассы и попала в зону стихии. 

"Спасательная служба Тетнулди незамедлительно отреагировала на случившееся, через несколько минут удалось спасти погребенного лавиной гражданина России и перевести его в безопасное место", - рассказали в Компании развития горных курортов страны.
Угроза опасности схода лавин в Грузии возросла из-за погодных условий. Гостей призывают подчиняться правилам администрации курортов и следовать указаниям знаков на горнолыжных спусках.

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