В Грузии продолжает расти число жертв "свиного гриппа"

11 января 2019 15:23

В одном из медицинских центров грузинского города Кутаиси от вируса гриппа погиб 24-летний молодой человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, причиной смерти пациента, имя которого не разглашается, стал вирус гриппа А (H1N1) "свиной грипп".

По словам врачей, молодой человек поздно обратился в больницу.

Напомним, что до этого случая в соседней Грузии от "свиного гриппа" скончались 13 человек.

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