В Грузии продолжает расти число жертв "свиного гриппа"
11 января 2019 15:23 227
В одном из медицинских центров грузинского города Кутаиси от вируса гриппа погиб 24-летний молодой человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, причиной смерти пациента, имя которого не разглашается, стал вирус гриппа А (H1N1) "свиной грипп".
По словам врачей, молодой человек поздно обратился в больницу.
Напомним, что до этого случая в соседней Грузии от "свиного гриппа" скончались 13 человек.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!