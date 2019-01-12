В Грузии от свиного гриппа умерли 15 человек

12 января 2019 00:21

Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии сообщил о смерти 15 человек от вируса свиного гриппа (H1N1). Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави 2", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, только за последние сутки от вируса H1N1 умерли три человека.

Несмотря на уровень заболеваемости, медики считают, что угрозы эпидемии в настоящее время нет.

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