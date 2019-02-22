Двое любителей острых ощущений рано утром 22 февраля столкнулись друг с другом, когда решили прокатиться на большой волне возле побережья города Голд-Кост (штат Квинсленд, Австралия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Отдыхающие на берегу туристы стали свидетелями разборки между двумя сёрферами, во время погони за волной не заметившими друг друга и столкнувшимися в море.

Потасовка в воде произошла, несмотря на то, что жители прибрежных районов Квинсленда и Нового Южного Уэльса были предупреждены о надвигающемся на регион мощном циклоне Ома.

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