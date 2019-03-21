Массовая авария произошла в Москве, есть погибший - ВИДЕО
21 марта 2019 10:19 389
В Москве произошло смертельное ДТП, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.
В аварии пострадали три человека. Один из них погиб.
Как уточнили в управлении ГИБДД по Москве, авария произошла на улице Вавилова. Две легковушки столкнулись друг с другом и с припаркованной машиной. В ведомстве обладают информацией об одном погибшем и одном пострадавшем.
По информации РЕН ТВ, участниками ДТП стало большее количество машин - столкнулись пять автомобилей ("Форд", "Шкода", "Ниссан", "Гелентваген" и Лада Гранта"), одна из машин была припаркованной. Погибший из "Лады Гранты". По предварительной информации РЕН ТВ, водитель "Лады" был пьян.
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