https://news.day.az/world/1119254.html Мужчина спас дельфина, случайно заплывшего в реку - ВИДЕО
Мужчина спас дельфина, случайно заплывшего в реку - ВИДЕО
В Сочи мужчина спас дельфина, который случайно заплыл в реку. Происходящее очевидцы сняли на видео, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент произошел в поселке Лоо. По словам специалистов, эти млекопитающие недолго могут прожить в пресной воде.
Благодаря действиям мужчины у дельфина есть шанс выжить.
Малыша отпустили в море, которое было в нескольких шагах.
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