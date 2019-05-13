В Сочи мужчина спас дельфина, который случайно заплыл в реку. Происходящее очевидцы сняли на видео, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел в поселке Лоо. По словам специалистов, эти млекопитающие недолго могут прожить в пресной воде.

Благодаря действиям мужчины у дельфина есть шанс выжить.

Малыша отпустили в море, которое было в нескольких шагах.

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