https://news.day.az/world/1126600.html Михаил Горбачев находится в больнице
В марте этого года экс-президенту СССР исполнилось 88 лет.
Михаил Горбачев находится в больнице
Экс-президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я нахожусь в больнице, давно уже", - сказал он РИА Новости.
В марте этого года экс-президенту СССР исполнилось 88 лет.
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