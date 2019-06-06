Экс-президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я нахожусь в больнице, давно уже", - сказал он РИА Новости.

В марте этого года экс-президенту СССР исполнилось 88 лет.



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