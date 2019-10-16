Цены на нефть будут находиться в диапазоне от 58$ до 62$ за баррель с потенциалом дополнительного роста в 3-4% в том случае, если торговый спор между Вашингтоном и Пекином разрешится, рассказал 16 октября "Известиям" генеральный директор сервисной компании АО "НафтаГаз" Ислам Назаралиев.

Небольшой осенний рост котировок эксперт связал с возможным сокращением добычи в странах ОПЕК, а также сотрудничеством между Россией и Саудовской Аравией.

Кроме того, повышающее воздействие на нефтяные цены оказывает сложная ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее, в сентябре, на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары.

Затем 11 октября произошел взрыв на борту иранского танкера в Красном море, когда судно находилось в 96 км от саудовского порта Джидда и шло к Суэцкому каналу.

В то же время туманные перспективы разрешения экономического спора между США и Китаем оказывают понижающее давление на цены из-за угрозы замедления мировой экономики в целом, сказал Назаралиев.

15 сентября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай и США смогли договориться по вопросу торгово-экономического соглашения.

Очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином состоялся 10 и 11 октября. По их итогам стороны договорились отложить введение пошлин на китайские товары, ввозимые в США, до 15 октября.

Торговое противостояние между двумя странами длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры.

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