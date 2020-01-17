https://news.day.az/world/1195063.html Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы
Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты вместе со своими союзниками в Западном полушарии будут оказывать дополнительное давление на власти Венесуэлы.
Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Вы все должны знать, что грядут новые действия. (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро, безусловно, знает, что мы не шутим", - сказал Помпео, выступая на заседании Организации американских государств в Вашингтоне.
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