https://news.day.az/world/1196528.html Европа повысила уровень риска проникновения коронавируса до среднего

Европа повысила уровень риска проникновения коронавируса до среднего

В мире, 23 января 2020 17:25 489

Европейская комиссия (ЕК) продолжает внимательно следить за ситуацией с распространением коронавируса нового типа и ведет работу по координации необходимых мер на уровне Европейского союза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом мировое сообщество проинформировал официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер. Он сослался на соответствующее решение комитета по здравоохранению.

Де Кеерсмэкер подчеркнул, что на вчерашнем заседании Всемирной организации здравоохранения никакого решения принято не было, тем не менее в ожидании распоряжений ВОЗ ЕС готов принять любые ее рекомендации.

Пресс-секретарь также рассказал журналистам, что член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис обсуждала этот вопрос не только с представителями ВОЗ, но и с министрами здравоохранения Франции и Италии, представителями стран, у которых имеется прямое авиасообщение с китайским городом Ухань, где были зафиксированы первые случае заболевания новым коронавирусом.

В настоящее время в мире отмечено более 630 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 17 человек умерли. Кроме Китая заболевание выявлено также в Японии, Южной Корее, Тайване, Гонконге, Таиланде, США, Макао.

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