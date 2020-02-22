еологическая служба Индии опровергла заявления СМИ об обнаружении в штате Уттар-Прадеш более 3 тысяч тонн золота, по данным службы, там можно найти не более 160 килограмм драгоценного металла.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее ряд индийских СМИ сообщил, что геологи обнаружили в Индии более 3 тысяч тонн золота, что в пять раз превышает золотой запас страны.

"Геологическая служба Индии не является источником информации, опубликованной в СМИ. Геологическая служба не находила такого огромного количества ресурса в месторождениях золота в районе Сонбхадра, Уттар-Прадеш", - говорится в заявлении службы.

Ведомство отметило, что провело несколько разведочных работ в этом округе и обнаружило, что там может быть 52 тысячи тонн золотоносной породы.

"В этой зоне по предварительным данным находится примерно 3,03 грамма золота на тонну породы и общее количество золота, которое может быть выделено из 52806,25 тонн породы, составляет 160 килограмм, а не 3350 тонн, как было заявлено в СМИ", - сказано в заявлении.

По данным Всемирного золотого совета, золотой запас Индии составляет 626 тонн. Первое место в мире по объему золотых запасов занимают США, где накоплено 8133,5 тонн золота. Второе место по запасам золота занимает Германия - 3366 тонн.