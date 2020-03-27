В Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 113

В Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

На сегодняшний день в стране подтверждены 113 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 60 случаев, г. Алматы - 40 случаев, г.Караганда - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо -Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай.

Два пациента выздоровели и один скончался.