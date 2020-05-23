Число жертв коронавируса в Великобритании увеличилось на 282 человека

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 282, до 36 675 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2959, до 257 154.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении минздрава страны.

Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 351 человек, новых случаев заболевания - 3287.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.