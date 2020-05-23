https://news.day.az/world/1238073.html Число жертв коронавируса в Великобритании увеличилось на 282 человека
Число жертв коронавируса в Великобритании увеличилось на 282 человека
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 282, до 36 675 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2959, до 257 154.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении минздрава страны.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 351 человек, новых случаев заболевания - 3287.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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