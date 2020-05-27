Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,5 млн человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 27 мая превысило 5,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 5 589 932 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 94,8 тысячи. За весь период пандемии скончались 350 456 пациентов, 2,28 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (1,68 миллиона зараженных). На второй строчке закрепилась Бразилия (391,2 тысячи человек), Россия (362,3 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (266,5 тысячи) и Испания (236,2 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 98 916 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.