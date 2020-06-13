https://news.day.az/world/1244250.html В Техасе мужчина расстрелял людей из винтовки
В Техасе мужчина расстрелял людей из винтовки
В штате Техас неизвестный открыл огонь из винтовки по людям. Минимум восемь человек получили ранения. Они смогли самостоятельно добраться до медицинского учреждения и в настоящее время находятся вне опасности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как рассказали агентству Ассошиэйтед Пресс в полиции города Сан-Антонио, в котором произошло нападение, группу нетрезвых людей не пустили в бар. Один из них взял из багажника своей машина винтовку и открыл огонь.
Личность стрелка пока не установлена. Полиция ведет розыск подозреваемого.
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